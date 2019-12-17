17.12.2019, 17:30

Раймонд Кальюлайд: низкая поддержка реформиста Михала связана с его желанием сотрудничать с EKRE

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Раймонд Кальюлайд
Раймонд КальюлайдFoto: Mark Šandali

Член фракции социал-демократов в городском собрании Таллинна Раймонд Кальюлайд прокомментировал у себя в Facebook результаты проведенного Eesti Päevaleht исследования популярности кандидатов на пост мэра столицы, подчеркнув, что еще не решил, будет ли баллотироваться на пост председателя таллиннского округа Социал-демократической партии. По оценке Кальюлайда, низкий рейтинг Михала объясняется его желанием сотрудничать в Таллинне с EKRE, что на фоне разразившего в последние дни кризиса в отношениях между Эстонией и Финляндией является ”гротескным” намерением.

Кальюлайд отметил, что по-прежнему не понимает преждевременного решения Партии реформ назначить именно Михала кандидатом на пост мэра, и что было бы логичнее, если бы реформисты утвердили кандидатом на пост мэра председателя партии.

”Но вот что вызывает у меня особенное разочарование: назначенный кандидатом на пост столичного мэра Кристен Михал четко подчеркнул, что не исключает сотрудничество с EKRE. Это абсолютно гротескное заявление, особенно в свете разразившегося в последние дни кризиса в отношениях между Эстонией и Финляндией. На мой взгляд, Партия реформ могла бы вразумить Михала. Я понимаю, что Кристен Михал может с утра до вечера обмениваться со шляпами из EKRE мыслями о том, как они ненавидят местных русских, но, на мой взгляд, жизнь в Таллинне или Эстонии от этого точно не улучшится”, — сказал он.

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Кальюлайд поблагодарил всех, кто поддержал его в рамках опроса Eesti Päevaleht. При этом он обратил внимание на то, что еще не решил, будет ли 6 января баллотироваться на пост председателя таллиннского округа Социал-демократической партии. Он подчеркнул, что округ еще не обсуждал и то, кто мог бы стать кандидатом на пост мэра столицы.

”Правда в том, что я в последнее время очень много думаю о Таллинне. Наш город бесподобен и прекрасен, и я не понимаю, почему им нужно руководить как областью? Таллинн мог бы быть намного более комфортной средой для жизни и предпринимательства. Столица дает половину ВВП Эстонии, и я считаю, что если бы город управлялся эффективно, то вклад Таллинна в экономический рост Эстонии был бы намного более существенным. Это позволило бы работодателям повышать работникам зарплату; государству — платить более высокие пенсии; Таллинну — оказывать значительно более качественные общественные услуги”, — подчеркнул Раймонд Кальюлайд.

Газета Eesti Päevaleht сегодня опубликовала результаты исследования, согласно которым наибольшей поддержкой жителей Таллинна (48%) сейчас пользуется нынешний мэр. На втором месте с результатом в 22 процента — Раймонд Кальюлайд. Рейтинг Михала — 8 процентов. Кальюлайд является наиболее популярным возможным кандидатом на пост мэра Таллинна среди эстонцев. Среди избирателей Партии реформ поддержка Кальюлайда и Михала является практически одинаковой.

6 января таллиннский округ Социал-демократической партии выберет себе нового председателя. На сегодняшний день никто еще не заявил о своей готовности баллотироваться на этот пост.

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