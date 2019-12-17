Раймонд Кальюлайд: низкая поддержка реформиста Михала связана с его желанием сотрудничать с EKRE(3)
Член фракции социал-демократов в городском собрании Таллинна Раймонд Кальюлайд прокомментировал у себя в Facebook результаты проведенного Eesti Päevaleht исследования популярности кандидатов на пост мэра столицы, подчеркнув, что еще не решил, будет ли баллотироваться на пост председателя таллиннского округа Социал-демократической партии. По оценке Кальюлайда, низкий рейтинг Михала объясняется его желанием сотрудничать в Таллинне с EKRE, что на фоне разразившего в последние дни кризиса в отношениях между Эстонией и Финляндией является ”гротескным” намерением.
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