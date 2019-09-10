Раймонд Кальюлайд: нельзя проводить реформу русских школ, не привлекая к этому русское сообщество

"Рийгикогу обсуждает внесенный Партией реформ законопроект, который предусматривает переход всех школ Эстонии на эстонский язык обучения. Я не поддерживаю этот законопроект, и вот почему:

Во-первых, цель этого законопроекта — не улучшение качества образования русских детей и не усиление процессов интеграции в эстонском обществе. Совсем наоборот.

Во-вторых, как я неоднократно говорил, по моей оценке, нельзя проводить серьезную реформу русских школ, не привлекая к этому русское сообщество. Говорить о реалистичной реформе можно будет только тогда, когда русское сообщество поддержит ее цели.

В-третьих, мне кажется, что это не единственный вариант образования, который обеспечил бы русским детям хорошее знание языка и равные возможности на рынке труда.

В-четвертых, образование — это одна из немногих областей, принимаемые в которой решения имеют настолько долговременные последствия. А это значит, что любое решение нужно тщательно продумать и проанализировать".