Раймонд Кальюлайд: не будем драматизировать различия между эстонцами и русскими в оценке результатов выборов в Беларуси

По результатом опроса Лукашенко получил намного большую поддержку у русскоязычных жителей (45%). Лишь 16% из них считают, что выборы выиграла Светлана Тихановская. Среди эстонцев можно наблюдать практически прямо противоположную картину.

"Различия в оценках людей разных национальностей являются ожидаемыми, и я бы не стал это драматизировать.

Не сомневаюсь, что есть много тех, кто считает, что Лукашенко вполне мог получить больше голосов, чем Тихановская, но уж точно не 80%. Так что в любом случае выборы были сфальсифицированы.

На мой взгляд, крайне важно, чтобы Эстония и дальше поддерживала гражданское общество Беларуси — и напрямую, и через международные организации. Но, конечно же, это не наша задача — решать за белорусов их внутригосударственные вопросы. Это должны делать сами белорусы. Хочу надеяться, что в будущем у них появится возможность делать это через свободные и честные выборы", — считает Кальюлайд.

О результатах опроса читайте ЗДЕСЬ.