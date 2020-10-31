Раймонд Кальюлайд: изменения в Закон о дорожном движении не защищают велосипедистов и пешеходов

Социал-демократ Раймонд Кальюлайд выразил свое сожаление в связи с тем, что принятые на этой неделе парламентом изменения в Закон о дорожном движении являются половинчатыми и не защищают в достаточной мере ни пешеходов, ни велосипедистов. И тем самым не способствуют сокращению количества автомобилей на дорогах страны и достижению климатических целей.
”Пешеходы и велосипедисты сейчас не могут чувствовать себя на улицах в безопасности. Происходит очень много дорожно-транспортных происшествий. Государство и многие местные самоуправления не делают всё возможное для того, чтобы исправить ситуацию. И это — самая большая проблема обновленного Закона о дорожном движении. Наряду с обеспечением безопасности пешеходов и велосипедистов также крайне важно ограничить появление всё большего числа автомашин на наших дорогах. Иначе нам не удастся выполнить стоящие перед страной климатические цели. К сожалению, и к этому вопросу правительство не относится со всей серьезностью”, — сказал Кальюлайд в своей речи перед началом итогового голосования по законопроекту.
В законопроекте не нашло отражения коллективное предложение Эстонского союза велосипедистов, Эстонского союза городских велосипедистов и Эстонского союза триатлона, согласно которому автомобили должны проезжать мимо велосипедистов на расстоянии минимум полутора метров.
Парламент также не поддержал предложение социал-демократов, запрещающее мопедам ездить по дорожкам для легких видов транспорта. Это стало одной из причин, почему социал-демократы проголосовали против законопроекта.
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