Раймонд Кальюлайд: изменения в Закон о дорожном движении не защищают велосипедистов и пешеходов

”Пешеходы и велосипедисты сейчас не могут чувствовать себя на улицах в безопасности. Происходит очень много дорожно-транспортных происшествий. Государство и многие местные самоуправления не делают всё возможное для того, чтобы исправить ситуацию. И это — самая большая проблема обновленного Закона о дорожном движении. Наряду с обеспечением безопасности пешеходов и велосипедистов также крайне важно ограничить появление всё большего числа автомашин на наших дорогах. Иначе нам не удастся выполнить стоящие перед страной климатические цели. К сожалению, и к этому вопросу правительство не относится со всей серьезностью”, — сказал Кальюлайд в своей речи перед началом итогового голосования по законопроекту.

В законопроекте не нашло отражения коллективное предложение Эстонского союза велосипедистов, Эстонского союза городских велосипедистов и Эстонского союза триатлона, согласно которому автомобили должны проезжать мимо велосипедистов на расстоянии минимум полутора метров.

Парламент также не поддержал предложение социал-демократов, запрещающее мопедам ездить по дорожкам для легких видов транспорта. Это стало одной из причин, почему социал-демократы проголосовали против законопроекта.