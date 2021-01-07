Раймонд Кальюлайд избран кандидатом на пост мэра Таллинна от социал-демократов

По словам Кальюлайда, эра единовластия одной партии в Таллинне неизбежно подходит к концу. После выборов город должна возглавить новая, толковая и эффективная команда, и социал-демократы готовы войти в нее.

”Более того, мы уверены, что изменения в Таллинне приведут и к изменениям на Тоомпеа. Выборы в Таллинне помогут избавиться от праворадикальных популистов в правительстве страны. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы те, кто оправдывает нацизм и отрицает холокост, пришли к власти еще и в столице. К сожалению, центристы уже дали знать, что готовы к сотрудничеству с EKRE и на уровне Таллинна”, — отметил Кальюлайд.

По его словам, таллиннский округ социал-демократов сейчас очень серьезно занимается составлением сильной программы и подготовкой содержательной избирательной кампании. Столичный округ приглашает баллотироваться по списку социал-демократов всех, кто хочет внести свой вклад в развитие Таллинна.

”Мы также хотим, чтобы у жителей Таллинна появилась уверенность в том, что предстоящие муниципальные выборы положительно скажутся на развитии города. Нам нужно уделять еще больше внимания развитию городского пространства, здравоохранения и социальной защиты, а также предпринимательской среды, что особенно актуально с учетом нынешнего экономического кризиса”, — подчеркнул Кальюлайд.

По словам кандидата на пост ночного мэра Наталие Метс, современный город должен функционировать круглосуточно, и социал-демократы составляют ”ночную стратегию”, которая охватывает безопасность, проблемы, связанные с излишним шумом и светом, благоустройство и такие услуги как, например, транспорт, уход за детьми и медпомощь.

”То, что таллиннские социал-демократы решили выбрать и кандидата на пост ночного мэра, показывает, что речь идет о прогрессивной партии. Ночная стратегия также охватывает сферу культуры и проведение различных мероприятий — фестивалей и т. д. И наша цель — сделать так, чтобы это направление стало быстро развиваться после завершения коронакризиса. Мы привлекли к составлению ночной стратегии местные общины, предпринимателей, деятелей культуры, а также ведомства, отвечающие за обеспечение безопасности и здоровье людей. И мы обязательно будем привлекать их и к реализации ночной стратегии, если избиратель наделит нас для этого мандатом”, — сказала Наталие Метс.