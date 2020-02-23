Раймонд Кальюлайд: идею нулевого роста очень трудно воплотить на практике
Социал-демократ Раймонд Кальюлад, комментируя речь премьер-министра Юри Ратаса по случаю Дня независимости, сказал, что идею нулевого роста очень трудно воплотить на практике.
Социал-демократ Раймонд Кальюлад, комментируя речь премьер-министра Юри Ратаса по случаю Дня независимости, сказал, что идею нулевого роста очень трудно воплотить на практике.
"Идея нулевого роста не является новой, но ее очень сложно представить на практике. Как объяснить жителям Эстонии, что достижение такого же уровня жизни и доходов как в Северных странах, так и останется несбыточной мечтой, — сказал Кальюлайд.
"Вся история человечества была экспансивной, ориентированной на рост. Правда, теперь без изменений уже не обойтись. Вопрос в том, как сделать так, чтобы дальнейший рост наносил меньший вред окружающей среде и распределялся более равномерно. Более справедливое распределение затронул в своей речи и премьер-министр, который сказал о том, что в Эстонии ”углубляется имущественное расслоение и наблюдаются отток людей из регионов, неудовлетворительная ситуация с соцобеспечением, замена человечности формализмом, отсутствие общественных соглашений и даже умеренного консенсуса в вопросах стратегического развития Эстонии”. Юри Ратас возглавляет правительство уже четвертый год подряд. Если за это время так и не удалось запустить и реализовать реформы, которые бы изменили эти тенденции, то, может, для достижения более сплоченного общества стоит поискать более толковую и способную команду?"
"Что касается ”отсутствия даже умеренного консенсуса”, то никто с момента восстановления независимости Эстонии не сделал для уничтожения единства и согласия столько, сколько руководители Центристской партии весной прошлого года, когда пригласили в правительство правых популистов", — резюмировал политик.
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