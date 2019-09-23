23.09.2019, 17:10

Раймонд Кальюлайд: где же центристы, когда Хельме называет русских угрозой для Эстонии?

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rus.delfi.ee
EST
Jüri Ratas riigikogu ees.
Raimond KaljulaidFoto: Jaanus Lensment

Сегодня Рийгикогу обсуждает вопрос гражданства. Бывший центрист Раймонд Кальюлайд вопрошает в Facebook: почему на заседании нет депутатов от Центристской партии, а доклад делает глава EKRE Март Хельме.

"Где центристы? Почему их нет в зале? Почему доклад делает Хельме, который называет русских в Эстонии угрозой для страны, и никто из центристов не протестует?" — интересуется Кальюлайд.

Сегодня в парламенте состоялось первое чтение законопроекта, предусматривающего предоставление в упрощенном порядке гражданства Эстонии детям, чьи родители проживали в стране на момент восстановления независимости.

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