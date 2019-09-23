Раймонд Кальюлайд: где же центристы, когда Хельме называет русских угрозой для Эстонии?

"Где центристы? Почему их нет в зале? Почему доклад делает Хельме, который называет русских в Эстонии угрозой для страны, и никто из центристов не протестует?" — интересуется Кальюлайд.
Сегодня в парламенте состоялось первое чтение законопроекта, предусматривающего предоставление в упрощенном порядке гражданства Эстонии детям, чьи родители проживали в стране на момент восстановления независимости.
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