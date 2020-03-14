Раймонд Кальюлайд: должно ли у детских садов быть право не пускать в детсад ребят с признаками болезни?

"Должно ли у детских садов в нынешней ситуации чрезвычайного положения быть право не пускать в детсад ребят с признаками болезни? Я написал премьер-министру, министру образования и науки и министру социальных дел письмо, в котором попросил правительственную антикризисную комиссию сформировать позицию по этому вопросу. Насколько я помню, вокруг этого вопроса чуть более года назад уже был серьезный спор, когда семейные врачи опубликовали инструкции, которые разрешали посещать детские сады детям с легкими признаками болезни. Детские врачи в свою очередь были настроены по отношению к этому достаточно критично.

Юри, Майлис и Танель!

В последние дни ко мне обратились несколько человек в связи с тем, что в сложившейся кризисной ситуации у таллиннских детских садов нет права отказать в предоставлении услуги ребятам с признаками болезни. По всей видимости, этот вопрос актуален и в других местных самоуправлениях Эстонии. Прошу при возможности обсудить данную тему в правительственной антикризисной комиссии и сформировать позицию, нужно ли в ситуации нынешнего чрезвычайного положения предоставить детским садикам такое право.

Я отлично понимаю, что предоставление такого права связано с серьезными неудобствами для родителей, работа которых не позволяет находиться им с детьми дома. При этом с пониманием нужно отнестись и к тем родителям, которые сегодня беспокоятся, что их ребенок может заразиться в детском саду коронавирусом.