Раймонд Кальюлайд: члены правительства не должны приумножать неразбериху и неопределенность

”Министр внутренних дел и министр финансов заверили на прошедших выходных, что чрезвычайное положение будет продлено. Теперь же премьер-министр утверждает, что это будет решаться только в конце апреля. Как к этому должны отнестись жители и предприниматели? Как они могут строить свои дальнейшие планы? Кому они должны верить? Ради всего святого — члены правительства могли бы не приумножать в обществе неразбериху, хаос и неопределенность!” — написал Кальюлайд у себя в Facebook.

Всё это, по его словам, в очередной раз доказывает, какую глупость совершили центристы и Isamaa, пригласив в правительство популистов. ”Есть такое выражение: ”правая рука не знает, что делает левая”. Правительство Эстонии напоминает шестилапого монстра, который бестолково размахивает своими клешнями. Каждый месяц паузы нашей экономики и вынужденного нахождения людей дома обходится нам в 2-3 процента ВВП. Если охрана здоровья требует продления ЧП, то, естественно, это нужно сделать. Но решение должно быть очень хорошо обосновано”, — отметил Кальюлайд.

Он также подчеркнул, что независимо от того, будет продлено чрезвычайное положение или нет, необходимо найти возможности дополнительно поддержать жителей Эстонии, и в первую очередь семьи с детьми и пожилых.

”Нужно помочь людям — выплатить пособие семьям, которые, по сути, за одну ночь были вынуждены перейти на домашнее обучение, дополнительно поддержать пожилых и местные самоуправления. Надо придумать, как сделать так, чтобы из-за кризиса никто не лишился купленного в кредит жилья”, — отметил политик.

”Социал-демократы предложили антикризисный пакет социальных мер поддержки, и мы намерены отстаивать его в Рийгикогу”, — заверил Раймонд Кальюлайд.