Раймонд Кальюлайд: Burger King не подходит для бывшего здания Балтийского вокзала

По его словам, окрестности Балтийского вокзала за последние годы превратились в район с большим количеством оригинальных и интересных мест.

”Застройщики рынка у Балтийского вокзала и квартала Теллискиви проделали огромную работу по созданию самобытного, своеобразного городского пространства, которое дарит радость жителям Пыхья-Таллинна и других частей города, а также гостям столицы. Burger King в уникальном здании вокзала — не прогресс, а регресс для этого района”, — подчеркнул Кальюлайд.

Он напомнил, что в бывшем здании вокзала проводились запоминающиеся и яркие мероприятия, и люди ждали чего-то большего, чем фастфуд.

”Я убежден, что многие жители Пыхья-Таллинна предпочли бы видеть там что-то более изысканное. Тем более, что в планах — приведение в порядок территории вокруг вокзала и превращение улицы Вана-Каламая в зону, удобную для пешеходов, велосипедов и другого легкого транспорта. Я не имею ничего против Burger King как предприятия, но для ворот в Пыхья-Таллинн оно подходит так же плохо, как расположенный на улице Виру, у ворот в средневековый город, ресторан McDonalds”, — считает Раймонд Кальюлайд.

Ранее он выступил с предложением установить на строящейся возле Балтийского вокзала площади скульптуру Яака Йоала.

”Совершенно точно, что рядом с рестораном быстрого питания, олицетворяющим собой массовую культуру, устанавливать памятник представителю высокой культуры просто неуместно”, — подчеркнул Раймонд Кальюлайд.

Раймонд Кальюлайд возглавляет таллиннский округ Социал-демократической партии и является депутатом городского собрания Таллинна. С 2016 по 2019 год он работал старейшиной Пыхья-Таллинна.

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