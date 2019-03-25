Радио 4 подготовило цикл передач о Леннарте Мери

Март стал для Леннарта Мери месяцем, когда началось и когда закончилось его путешествие длиною в жизнь. Пробуждающейся весной он тронулся в путь, а через 76 лет, в конце астрономической зимы, Леннарт Мери перешел ”мост в белое безмолвие”. Но остались его книги, фильмы, речи… Появился цикл радиопередач об этом человеке, имя которого навсегда вписано в историю и культуру Эстонии.

”Радиопередачи ”Леннарт” не только о президенте Леннарте Мери, это передачи о человеке Леннарте Мери — путешественнике, писателе, кинорежиссере и даже нашем коллеге — редакторе радио”, — пояснил редактор цикла передач Андрей Хусаинов.

К 90-летию со дня рождения президента Леннарта Мери Радио 4 подготовило цикл передач ”Леннарт”, в которых о писателе, режиссере, политике рассказывают литературовед Ирина Белобровцева, историк права Пеэтер Ярвелайд и режиссер Энн Сяде.

Передачи выходят в эфир с 25 по 29 марта в 10:05. Послушать передачи в записи можно на сайте r4.err.ee, в подкастах и бесплатном мобильном приложении Радио 4.