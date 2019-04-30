Радио 4 отметит день рождения специальной программой

”Радио 4 — это, в первую очередь, сильнейшая команда профессионалов и качественная журналистика. Именно эти две составляющие обеспечивают нам лидирующие позиции на медиарынке. В свете последних событий хочется отметить, что Радио 4 придерживается политики нулевой толерантности к любым видам цензуры и самоцензуры. Плюрализм мнений и свобода слова — это главные ценности, которые мы разделяем и будем разделять. Я желаю процветания своей любимой радиостанции, всем своим коллегам и нашим слушателям! Также хочу пожелать 1 мая праздничного настроения, ведь это ещё и День весны. Пусть он порадует по-настоящему весенним теплом и солнцем, а Радио 4 непременно порадует своих слушателей специальной праздничной программой”, — обратилась к слушателям главный редактор радиостанции Юлия Балий.

Команда Радио 4 предлагает своим слушателям провести этот выходной день в сопровождении специальной праздничной программы, подготовленной с любовью. Слушателей ожидает и юмор, и специальные архивные записи, а также эксклюзивная запись таллиннского концерта группы ”Моральный Кодекс”. В числе прочих передач в эфир выйдут следующие:

07:00 — Праздничный выпуск утреннего шоу ”Великолепная четвёрка”.

10:05 — Радио 4 — 26! Празднование в прямом эфире с Кирой Эвве. Разговоры о радио и розыгрыш призов.

11:05 — Знакомство с редакцией Радио 4. Кто они, эти люди, остающиеся за кадром?

15:05 — ”Ведущие тоже люди”. Подборка смешных оговорок и ляпов в эфире Радио 4.

17:05 — ”Что? Где? Когда?”. За игровым столом команда знатоков Радио 4. Запись 2006 года.

18:00 — ”Говорит Таллинн! Ко дню рождения Радио 4”. Многие прежние сотрудники редакции живут и работают разных странах. В передаче ”Говорит Таллинн!” своими воспоминаниями поделится редактор Радио 4 в 1990-е годы Маргарита Шашкина.

19:10 — ”Моральный кодекс”. Эксклюзивная запись концерта российской рок-группы в таллиннском клубе Rock Cafe, сделанная специально для Радио 4 27-го октября 2018 года.

С подробной программой эфира 1 мая можно ознакомиться на сайте Радио 4. Эфир радиостанции также доступен на сайте, а все любимые передачи можно слушать и при помощи бесплатного мобильного приложения.