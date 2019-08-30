Ради безопасности детей: в первые дни нового учебного года полиция будет работать в усиленном составе

По словам ведущего чиновника по охране правопорядка Сирле Лойго, полиция готова к тому, что с начала сентября на дорогах резко возрастет плотность движения. "В начале нового учебного года мы активно занимаемся безопасностью дорожного движения. Традиционно мы обратим повышенное внимание на пешеходные переходы и дороги у школ по всей Эстонии. Нам будут помогать волонтеры и помощники полицейских", — рассказала майор полиции Сирле Лойго.

Полиция просит родителей найти время до начала учебного года, чтобы пройти вместе с ребенком дорогу из дома в школу несколько раз вместе.

„Ребенку надо объяснить основные правила дорожной безопасности — переходить дорогу можно только на зеленый цвет светофора. При пересечении дороги всегда надо убедиться в том, что водитель заметил пешехода, останавливается и пропускает пешехода", — сказала Лойго.

С детьми, которые пользуются самостоятельно общественным транспортом, надо обязательно обсудить дорогу на автобусную остановку, даже если путь кажется простым и коротким, а также правила перехода дороги у автобусной остановки. Детям надо напомнить, что если в автобусе есть ремни безопасности, то надо обязательно ими пристегнуться, а в городских автобусах надо всегда крепко держаться за поручень.