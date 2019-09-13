Работу карьера остановили из-за обнаруженных в песке человеческих костей

О находке департамент узнал в понедельник. Кости были обнаружены в верхнем слое песка, в 130 метрах от шоссе Кейла-Хаапсалу.

Прибывшие на место специалисты департамента не нашли следов полностью сохранившихся скелетов или захоронений, но не исключено, что они могут находиться в глубоких слоях песка.

В карьере были также найдены фрагмент кости крупного животного и металлический предмет, заклепка или часть гвоздя.

Если в ходе исследования будут обнаружены захоронение или целые скелеты, которые указывают на наличие кладбища, то департамент и владелец карьера решат о целесообразности его сохранения и проведения археологических раскопок.