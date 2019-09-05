Работодатели регистрируют треть иностранных работников в э-самообслуживании Департамента полиции и погранохраны

Ходатайство о регистрации кратковременной работы, поданное в бюро самообслуживания по адресу etaotlus.politsei.ee, быстрее попадает на рассмотрение, тем образом и решение принимается быстрее.

Так как число подаваемых ходатайств о регистрации краткосрочной работы постоянно растет, то регистрация в бюро самообслуживания на сайте департамента является хорошей альтернативой посещению бюро обслуживания или подаче ходатайства по электронной почте.

„Ранее работодатели регистрировали своих иностранных работников прежде всего по электронной почте, но для предпринимателей, для которых время — это деньги, самообслуживание является самым быстрым способом подачи ходатайства. На подачу одного ходатайства в бюро самообслуживания не должно уйти более 10 минут", — сказала советник-эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции погранохраны Лийс Валк.

По состоянию на конец августа в этом году было подано более 24 5000 ходатайств о регистрации кратковременной работы. Согласно прогнозу, число ходатайств к концу года достигнет 30 0000.

Бюро самообслуживания по адресу etaotlus.politsei.ee могут использовать предприятия, которые зарегистрированы в Коммерческом регистре Эстонии, а также филиалы этих предприятий и их доверенные представители, которые желают принять на работу иностранца на краткий срок и должны, в соответствии с законом, предварительно зарегистрировать в Департаменте полиции и погранохраны работу иностранца.