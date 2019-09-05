05.09.2019, 14:27

Работодатели регистрируют треть иностранных работников в э-самообслуживании Департамента полиции и погранохраны


rus.delfi.ee
EST 1
digiriigi häkatoniks valmistumine
digiriigi häkatoniks valmistumineFoto: Taavi Sepp

На данный момент местные работодатели регистрируют в бюро самообслуживания Департамента полиции и погранохраны уже треть иностранных работников. Возможность регистрации краткосрочной работы иностранцев появилась в бюро самообслуживания на сайте департамента с середины июля.

Ходатайство о регистрации кратковременной работы, поданное в бюро самообслуживания по адресу etaotlus.politsei.ee, быстрее попадает на рассмотрение, тем образом и решение принимается быстрее.

Так как число подаваемых ходатайств о регистрации краткосрочной работы постоянно растет, то регистрация в бюро самообслуживания на сайте департамента является хорошей альтернативой посещению бюро обслуживания или подаче ходатайства по электронной почте.

„Ранее работодатели регистрировали своих иностранных работников прежде всего по электронной почте, но для предпринимателей, для которых время — это деньги, самообслуживание является самым быстрым способом подачи ходатайства. На подачу одного ходатайства в бюро самообслуживания не должно уйти более 10 минут", — сказала советник-эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции погранохраны Лийс Валк.

По состоянию на конец августа в этом году было подано более 24 5000 ходатайств о регистрации кратковременной работы. Согласно прогнозу, число ходатайств к концу года достигнет 30 0000.

Бюро самообслуживания по адресу etaotlus.politsei.ee могут использовать предприятия, которые зарегистрированы в Коммерческом регистре Эстонии, а также филиалы этих предприятий и их доверенные представители, которые желают принять на работу иностранца на краткий срок и должны, в соответствии с законом, предварительно зарегистрировать в Департаменте полиции и погранохраны работу иностранца.

С середины августа в бюро самообслуживания Департамента полиции и погранохраны можно ходатайствовать не только об ID-карте, но и о повторно выдаваемом паспорте для взрослого гражданина Эстонии, а также о первичном или повторном паспорте гражданина Эстонии для ребенка.

„Вы видим, что подача ходатайств о документах в самообслуживании становится все популярнее, особенно теперь, когда можно подать ходатайства о новых ID-карте и паспорте одновременно", — добавила Лийс Валк.

Больше информации о порядке подачи ходатайств о документах можно найти на сайте Департамента полиции и погранохраны, а также получить по инфотелефону 612 3000, который работает по будним дням с 8 до 19 часов.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: