Работодатели о вирусе: нельзя необдуманно разрешать работникам оставаться дома

"На многих рабочих местах применяется гибкий рабочий график, поэтому в определенных секторах возможность удаленно работать есть. Но есть и рабочие места, где сотрудник должен присутствовать на месте, а его отсутствие будет означать частичную или полную остановку работы", - сказал гендиректор Торгово-промышленной палаты Эстонии Майт Пальтс. "А это поставит в сложную ситуацию любого предпринимателя".

По словам Пальтса, Торгово-промышленная палата рекомендует успокоиться и принимать взвешенные решения.

Исполнительный директор Центрального союза работодателей Арто Аас считает, что инструменты для разрешения подобных ситуаций находятся в руках государства, а не у частных лиц или предприятий.

"Сейчас еще не видно причин, по которым работники должны массово оставаться дома. Необдуманно обещать этого нельзя, потому что пострадает как обычная экономическая деятельность, так и оказание общественных услуг. Если сейчас государство решит, что работники без видимых симптомов могут оставаться дома, то нужно конкретно договориться о процедуре, временных рамках и финансировании", - заметил Аас. "В том числе надо договориться о том, как фиксировать рабочее время и кто компенсирует расходы", - добавил он и отметил, что в этой ситуации государство могло бы взять на себя ту часть компенсации по больничному, которая в обычном порядке лежит на работодателях