Работодатели о вирусе: нельзя необдуманно разрешать работникам оставаться дома

Глава Союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон в свою очередь подчеркнул, что при нынешнем положении компенсация работникам первых дней нахождения на больничном является более важным вопросом, чем когда-либо ранее.
"Нужно гарантировать, чтобы работники с подозрением на вирус оставались дома и лечились до выздоровления. Поэтому компенсация первых дней болезни важнее, чем ранее", - сказал Петерсон
"Льготы по налогообложению этой компенсации действуют уже несколько лет, но реально она нашла применение менее чем на половине предприятий. В сегодняшних условиях выплата компенсации, во-первых, является человечным шагом, а, во-вторых, крайне необходима для предотвращения еще большой волны заболеваемости. Вместе с тем, призываю работников использовать компенсацию ответственно и в обоснованных случаях сообщать о подозрении на коронавирус в скорую помощь по номеру 112", - сказал Петерсон.
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