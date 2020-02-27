27.02.2020, 18:33

Работодатели о вирусе: нельзя необдуманно разрешать работникам оставаться дома

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Профсоюзы: нужна компенсация больничного с первого дня
EST
Работодатели о вирусе: нельзя необдуманно разрешать работникам оставаться дома
Madis Veltman

Департамент здоровья надеется, что возвращающиеся из опасных в эпидемиологическом смысле стран работники смогут договориться с работодателями и работать две ближайшие недели из дома. Однако по мнению работодателей, этот вопрос требует продуманного государственного регулирования.

"На многих рабочих местах применяется гибкий рабочий график, поэтому в определенных секторах возможность удаленно работать есть. Но есть и рабочие места, где сотрудник должен присутствовать на месте, а его отсутствие будет означать частичную или полную остановку работы", - сказал гендиректор Торгово-промышленной палаты Эстонии Майт Пальтс. "А это поставит в сложную ситуацию любого предпринимателя".

По словам Пальтса, Торгово-промышленная палата рекомендует успокоиться и принимать взвешенные решения.

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Исполнительный директор Центрального союза работодателей Арто Аас считает, что инструменты для разрешения подобных ситуаций находятся в руках государства, а не у частных лиц или предприятий.

"Сейчас еще не видно причин, по которым работники должны массово оставаться дома. Необдуманно обещать этого нельзя, потому что пострадает как обычная экономическая деятельность, так и оказание общественных услуг. Если сейчас государство решит, что работники без видимых симптомов могут оставаться дома, то нужно конкретно договориться о процедуре, временных рамках и финансировании", - заметил Аас. "В том числе надо договориться о том, как фиксировать рабочее время и кто компенсирует расходы", - добавил он и отметил, что в этой ситуации государство могло бы взять на себя ту часть компенсации по больничному, которая в обычном порядке лежит на работодателях

Глава Союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон в свою очередь подчеркнул, что при нынешнем положении компенсация работникам первых дней нахождения на больничном является более важным вопросом, чем когда-либо ранее.

"Нужно гарантировать, чтобы работники с подозрением на вирус оставались дома и лечились до выздоровления. Поэтому компенсация первых дней болезни важнее, чем ранее", - сказал Петерсон

"Льготы по налогообложению этой компенсации действуют уже несколько лет, но реально она нашла применение менее чем на половине предприятий. В сегодняшних условиях выплата компенсации, во-первых, является человечным шагом, а, во-вторых, крайне необходима для предотвращения еще большой волны заболеваемости. Вместе с тем, призываю работников использовать компенсацию ответственно и в обоснованных случаях сообщать о подозрении на коронавирус в скорую помощь по номеру 112", - сказал Петерсон.

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