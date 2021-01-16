Работодатели недовольны темпами вакцинации: "каждый день на вес золота"
По мнению Союза работодателей, нынешние темпы вакцинации от коронавируса в Эстонии являются слишком медленными, пишет dv.ee.
По мнению Союза работодателей, нынешние темпы вакцинации от коронавируса в Эстонии являются слишком медленными, пишет dv.ee.
”Нынешний процесс вакцинации не вселяет уверенности в том, что государство сможет успешно провести ее в разумные сроки. Следует помнить, что каждый день и неделя на вес золота, — сказала председатель совета Центрального союза работодателей Кай Реало. — От этого зависят здоровье наших людей, образование наших детей, рабочие места наших людей и судьба экономики”.
Союз заявил, что, хотя компаниям не разрешается покупать вакцины самим, многие работодатели готовы помочь государству. Например, компании готовы внести свой вклад в организацию и возмещение затрат на логистику вакцинации, например, предлагая вакцинацию больших коллективов на их рабочих местах.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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