Работодатели недовольны темпами вакцинации: "каждый день на вес золота"

”Нынешний процесс вакцинации не вселяет уверенности в том, что государство сможет успешно провести ее в разумные сроки. Следует помнить, что каждый день и неделя на вес золота, — сказала председатель совета Центрального союза работодателей Кай Реало. — От этого зависят здоровье наших людей, образование наших детей, рабочие места наших людей и судьба экономики”.

Союз заявил, что, хотя компаниям не разрешается покупать вакцины самим, многие работодатели готовы помочь государству. Например, компании готовы внести свой вклад в организацию и возмещение затрат на логистику вакцинации, например, предлагая вакцинацию больших коллективов на их рабочих местах.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!