Работодатели достигли соглашения с государством по новой схеме компенсации больничных

"Работодатели будут оплачивать [больничные] со второго по пятый день, и это изменение вводится временно на два года, чтобы оно покрыло как период коронавирусного кризиса, так и последующее время, которое, хотелось бы надеяться, будет поспокойнее. Этих двух лет достаточно, чтобы оценить воздействие [этого изменения] как на работодателей и людей, так и на Больничную кассу", — сказал глава Центрального союза работодателей Арто Аас.

Одним из спорных моментов на переговорах был временный или постоянный характер изменения действовавшей системы: "Мы также хотели услышать ответ на вопрос о том, как будет покрыта государственная часть расходов. Мы по-прежнему хотели бы увидеть текст этого законопроекта и расписанные анализы воздействия, чтобы можно было проверить эти расчеты и методику".

Достигнув принципиального соглашения с работодателями, Министерство социальных дел теперь должно составить законопроект и отправить его на межведомственное согласование — по всей вероятности, изменения вступят в силу с нового года.

"Если не возникнет новых проблем. С этим связаны расходы, и правительство должно ответить, надо ли также что-то менять в законе о государственном бюджете или же это можно сделать за счет резервного фонда правительства или Больничной кассы", — отметил Аас.

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