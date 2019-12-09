Работников сферы культуры ждет повышение зарплат

”Отправной точкой наших переговоров остается документ ”Культура 2020”, в соответствии с которым минимальная ставка заработной платы работника культуры должна быть не менее прогнозируемой средней брутто-заработной платы по стране. В этот раз переговоры были немного более сложными, чем раньше, поскольку после выборов последовала переоценка ряда целей, и согласованный уровень следующего года будет несколько ниже, чем было запрошено. Тем не менее, мы ценим желание и способность Министерства культуры в достижении довольно оптимального результата”, — сказал Аго Туулинг, председатель правления TALO.

Соглашение о заработной плате распространяется на всех работников государственных учреждений, общественно-правовых организаций, фондов / целевых учреждений и уездных библиотек, которые получают зарплату из государственного бюджета. Здесь имеются в виду работники культуры с высшим, высшим специальным образованием, или же обладающие специфическими специальными знаниями, приравненными к требованиям высшего образования, которых в стране насчитывается около 4000. Общий финансовый объем соглашения составляет 2,3 миллиона евро.

Общая сумма расходов, запланированных в бюджете культуры на 2020 год, составляет 254 миллиона евро. Помимо повышения заработной платы работников культуры, основными задачами Министерства культуры является дополнительное финансирование обучения эстонскому языку, продолжение инвестиций в центральные учреждения культуры и поддержка спорта в олимпийский год. Кроме того, по инициативе Министерства культуры 2020 год будет отмечаться как год цифровой культуры.