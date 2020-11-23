Работники устали от вызванного коронавирусом кризиса, а руководители на грани выгорания

Если весной работники были довольны реакцией предприятий на кризис, то с приходом новой волны видно, что они устали от затянувшаяся ситуации.

По словам руководителя отдела персонала Circle K Пирет Каск, вопрос усталости поднимается как заведующими станций обслуживания, так и офисными руководителями среднего звена. В первую очередь речь идет о психологической усталости. ”Общество каждый день говорит об этом, иногда даже преувеличивает. В офисе заметно выросли объемы работы. У всех нас в связи с какими-то темами прибавилось заданий. Все, что связано с COVID-19, перераспределение процессов, появление новых”, — перечислила она.

По словам Каск, предприятие стало уделять усиленное внимание душевному здоровью работников и, например, предоставляет возможность встречи с психологом. Кроме этого постоянно подчеркивается необходимость соблюдения баланса между работой и личной жизнью, необходимость делают паузы в рабочее время и в свободное время бывать на свежем воздухе.

Директор по персоналу HKScan Estonia Релика Рохтоя также говорит, что хотя работники с пониманием отнеслись к ужесточению распорядка, с приходом второй волны видны признаки усталости. ”Люди по возможности берут короткие отпуска вне обычного периода отпусков. Электронные письма работников стали длиннее, что показывает наличие потребности в том, чтобы высказаться”, — поясняет Рохтоя.

Трудными были последние девять месяцев и для Hoolekandeteenused AS, которая обслуживает около 1800 клиентов с психическими отклонениями по всей Эстонии. ”Наши клиенты также относятся к группе риска по заражению коронавирусом, так что для нашего персонала это было очень напряженное время”, — отмечает председатель правления предприятия Маарьо Мяндмаа. ”Им пришлось беречь клиентов от риска заражения, объяснять неожиданные ограничения, управлять на более высоком уровне, исполнять требования гигиены, при этом будучи сами упакованными в средства индивидуальной защиты”, — поясняет она. Сейчас к оказанию помощи работникам привлечены консультанты, и предприятие всячески поощряет персонал обращать внимание на свое психическое здоровье.