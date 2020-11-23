Работники устали от вызванного коронавирусом кризиса, а руководители на грани выгорания(12)
Работодателям приходится прилагать все больше усилий, чтобы поддержать работников в условиях затянувшегося кризиса, пишет Ärileht.
Работодателям приходится прилагать все больше усилий, чтобы поддержать работников в условиях затянувшегося кризиса, пишет Ärileht.
Если весной работники были довольны реакцией предприятий на кризис, то с приходом новой волны видно, что они устали от затянувшаяся ситуации.
По словам руководителя отдела персонала Circle K Пирет Каск, вопрос усталости поднимается как заведующими станций обслуживания, так и офисными руководителями среднего звена. В первую очередь речь идет о психологической усталости. ”Общество каждый день говорит об этом, иногда даже преувеличивает. В офисе заметно выросли объемы работы. У всех нас в связи с какими-то темами прибавилось заданий. Все, что связано с COVID-19, перераспределение процессов, появление новых”, — перечислила она.
По словам Каск, предприятие стало уделять усиленное внимание душевному здоровью работников и, например, предоставляет возможность встречи с психологом. Кроме этого постоянно подчеркивается необходимость соблюдения баланса между работой и личной жизнью, необходимость делают паузы в рабочее время и в свободное время бывать на свежем воздухе.
Директор по персоналу HKScan Estonia Релика Рохтоя также говорит, что хотя работники с пониманием отнеслись к ужесточению распорядка, с приходом второй волны видны признаки усталости. ”Люди по возможности берут короткие отпуска вне обычного периода отпусков. Электронные письма работников стали длиннее, что показывает наличие потребности в том, чтобы высказаться”, — поясняет Рохтоя.
Трудными были последние девять месяцев и для Hoolekandeteenused AS, которая обслуживает около 1800 клиентов с психическими отклонениями по всей Эстонии. ”Наши клиенты также относятся к группе риска по заражению коронавирусом, так что для нашего персонала это было очень напряженное время”, — отмечает председатель правления предприятия Маарьо Мяндмаа. ”Им пришлось беречь клиентов от риска заражения, объяснять неожиданные ограничения, управлять на более высоком уровне, исполнять требования гигиены, при этом будучи сами упакованными в средства индивидуальной защиты”, — поясняет она. Сейчас к оказанию помощи работникам привлечены консультанты, и предприятие всячески поощряет персонал обращать внимание на свое психическое здоровье.
”Проблема психического здоровья вышла на первый план именно во время второй волны. Сначала об этом говорили отдельные организации, но сейчас я слышу об этом все чаще и чаще. Именно из-за изоляция и выгорания в домашнем офисе, где границы между работой и личной жизнью размыты и работа имеется постоянно” — говорит руководитель союза руководителей по персоналу Кярт Киннас. Она приводит в пример опыт одного крупного производителя продуктов питания из Южной Эстонии, которому весной пришлось переиграть всю свою логистику. При этом около 25% производственных работников в страхе перед вирусом сели на больничный. "Ключевую роль там сыграла коммуникация. Они проделали большую работу: занялись своими людьми и избавили их от этих страхов. В итоге вскоре люди вернулись к работе, так как на самом деле они не болели, это просто был психологический эффект ”, — рассказывает Киннас. Она отмечает, что нынешний высокий уровень заболеваемости может привести к такому же эффекту, поэтому специалисты по персоналу должны уделять большое внимание психическому здоровью сотрудников. По ее словам большой стресс испытывают и руководители, поскольку нагрузка сильно выросла.
При этом стоит отметить, что кризис оказал на работников не только негативное влияние. Например, директор по персоналу Eesti Energia Тийна Друи привела в пример результаты проведенного в компании в июне исследования, согласно которому приверженность ее сотрудников по сравнению с прошлым годом выросла, превзойдя средний показатель по Эстонии. ”Улучшились оценки, данные командному духу, сильную мотивацию ощущает 28% сотрудников”, — отмечает Друи. Это на 5% больше, чем в 2019 году. Значительно сократилось количество уходящих по собственному желанию. ”За десять месяцев этого года их было 171, против 391 за тот же период прошлого года. Добровольная текучка снизилась с 7,2% до 3,7%”, — добавляет Друи. Сейчас, по ее словам, они уделяют особое внимание тому, чтобы работающие из дома люди не перерабатывали и соблюдали баланс между работой и личной жизнью.
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