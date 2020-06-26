Работники театра "Эстония": директор велел жаловавшимся на домогательства коллегам прекратить разговоры

Несколько работников театра "Эстония" составили обращение в поддержку Мяэ, но из приблизительно 400 работников национальной оперы это обращение согласились подписать меньше 30 человек (плюс несколько человек извне). Среди подписавшихся нет ни одного человека из балета или члена оперного хора, также там нет работников администрации. Большая часть работников вообще не хочет открыто занимать какую-либо позицию.

Неделю назад Мяэ сказал в интервью Ekspress: "Юрист нашего учреждения, руководитель по персоналу и директор доступны всем. Если вы спросите, ходили ли с такими проблемами к руководителю по персоналу или к юристу, или ко мне, то — ни разу".

Мяэ говорил неправду. На самом деле к нему обращались насчет домогательства уже более полугода назад, осенью прошлого года. Тогда несколько работающих в "Эстонии" молодых женщин рассказали доверенному лицу своего отдела, что Мяэ их неподобающим образом трогал и делал неуместные замечания. Поскольку этих случаев было не один-два, а больше, доверенное лицо решило поделиться беспокойством с руководителем отдела.

Тот в свою очередь рассказал о проблемах работников Мяэ, и через некоторое время доверенное лицо пригласили к Мяэ на беседу. Руководитель отдела, который тоже должен был участвовать, опоздал и итоге так и не пришел.

По словам же доверенного лица, Мяэ сообщил ему конкретно, что он не трогает и не обнимает никого, кто не хочет, чтобы это делали. "В конце концов он отрезал: разговоры прекратить, все!"

Несмотря на несколько попыток руководитель отдела остается недоступным Ekspress. Поэтому мы не можем сказать, как он передал жалобы коллег Мяэ. Айвар Мяэ тоже на этот раз не ответил на запрос Ekspress.

После опубликованной в понедельник статьи Ekspress пришло множество новых описаний неподобающего поведения Мяэ.

"Я лежала на массажном столе, у приходящего физиотерапевта. В какой-то момент вошел Айвар, под приветствия бросился своим телом поперек меня, как будто хотел меня обнять. Я лежала на животе, верхняя часть тела обнажена, на нижней части тела полотенце. Мяэ несколько минут разговаривал со мной и физиотерапевтом. Потом я почувствовала на ногах щекотку. Посмотрела за спину — это был Айвар. Он засмеялся, еще немного поговорил и ушел. Я не помню, что он говорил, потому что была в шоке от того, что случилось".