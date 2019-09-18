Работники Таллиннской горуправы стали жертвами киберпреступников. Ущерб пока неизвестен

К счастью, работник информационной защиты горуправы понял, что с отправленными будто бы от ИТ-отдела письмами что-то не так. Работники, не предчувствуя дурного, ввели на фишинговой странице имена пользователя и пароли своих аккаунтов, при помощи чего контактам почтового аккаунта чиновников отправили следующие фишинговые письма. Поэтому работник информационной защиты оповестил отдел киберинцидентов Департамента государственной инфосистемы (RIA) — CERT-EE. Несмотря на быстрое реагирование, никак нельзя исключить, что отправившие фишинговые письма получили доступ ко всему содержанию захваченных аккаунтов.

Отдел связей с общественностью города Таллинн пояснил, что атака произошла и жертвами стали несколько городских служащих. Больше они не захотели комментировать инцидент, поскольку городская канцелярия представила сообщение о преступлении в полицию.