Работники сферы социальной работы могут пройти практику эстонского языка в командировках

”Цель проекта — предложить работникам поддержку, мотивировать их общаться на эстонском языке и сделать шаги для достижения необходимых для рабочего места навыков эстонского языка. Языковая практика — это хорошая возможность для создания хороших отношений между коллегами, работающими в разных регионах, обмена информацией и пополнения рабочего словарного запаса на эстонском языке”, — сказала руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар.

Бесплатную языковую практику могут пройти работники и чиновники, владеющие языком на уровне не ниже А2. Длительность командировок будет составлять почти месяц, они будут проходить на протяжении пяти месяцев, до конца февраля 2021 года.

Командировки и языковая практика могут проходить в разных уездах Эстонии, за исключением Таллинна, Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Работодатель отправляет своего работника в командировку для выполнения обычных рабочих задач и параллельного обучения эстонскому языку. Перед командировкой работник в сотрудничестве с учителем эстонского языка согласовывает основные цели обучения языку, потребности в развитии и способы обучения, совместно составляется подходящий для навыков работника план обучения. Работник практикует эстонский язык в каком-либо из учреждений социальной работы в течение 20 рабочих дней и двух периодов выходных, в общей сложности — на протяжении 24 дней. Между двумя 12-дневными периодами командировок может быть перерыв до четырех недель, в течение которых работник находится на своем обычном месте работы.

По итогам проведенного фондом конкурса, организацией командировок занимается Juunika Koolitus OÜ. ”Мы призываем связаться с нами всех, кто заинтересован в программе в качестве изучающего язык, отправляющей или принимающей организации. Мы собираем контакты и пожелания о практике и сводим между собой разные стороны, чтобы организовать как можно более результативные командировки”, — пояснил руководящий партнер Juunika Koolitus Рауль Эннус.

Дополнительная информация об участии в программе доступна на сайте https://juunika.ee/keelepraktika, по электронной почте keelepraktika@juunika.ee или по телефону 744 9600.