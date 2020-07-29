29.07.2020, 13:47

”Работники — рабы. Пусть руководство придет и посмотрит, что происходит!” В принадлежащих государству домах попечения разгорелся конфликт


Реэлика Соммер
EST 6
”Работники — рабы. Пусть руководство придет и посмотрит, что происходит!” В принадлежащих государству домах попечения разгорелся конфликт
AS Hoolekandeteenused töötajad peavad tööandjaga kollektiivläbirääkimisi. Nad on mures, et töökoormus on kurnav, kuid juhtkond ei kuula neid.

Издание Eesti Päevaleht пишет, что на государственном предприятии AS Hoolekandeteenused, работники которого занимаются уходом за людьми с психическими проблемами, разгорелся конфликт.

Основные проблемы: недовольство организацией 24-часовых смен, ведением видеонаблюдения и зарплатой, которая у новых работников якобы выше, чем у старых.

За последние пять лет работники предприятия неоднократно обращались в инспекцию труда, но ситуация на изменилась.

”Работники — рабы. Что-то из руководства должен приехать и поработать с недельку, тогда они поймут, что сделать происходит”, — говорят работники AS Hoolekandeteenused.

”У нас нет никакого права голоса. Они только и говорят, что если что-то не нравится, уходите. Никто не заставляет вас здесь работать, вы сами выбрали это место”, — рассказала одна из работниц Маарья.

Одни из самых ожесточенных споров ведутся относительно 24-часовых смен. Многие работники, особенно те, которые приезжают на работу из других населенных пунктов, выступает за подобного рода смены, поскольку за ними следует более продолжительный отдых дома.

Руководство же считает иначе (хотя для приезжающих издалека такие смены все-таки разрешены) и опирается на точку зрения канцлера права, который полагает, что на такой напряженной и требующей концентрации работе столь длинных смен быть не должно. Председатель правления AS Hoolekandeteenused Маарьо Мяндмаа признала, что они не одобряют 24-часовые смены, но отметила, что для некоторых работников все-таки были сделаны исключения.

”Сложно отдохнуть, если у тебя такой график, что ты три дня работаешь по 12 часов, потом один день свободный и потом снова на работу. Эта очень трудная с моральной точки зрения работа, а вопросу времени для отдыха здесь не уделяют должного внимания”, — париовала Маарья.

Также вопросы у работников вызывает и порядок начисления дополнительного отпуска. Дополнительный отпуск в размере семи дней предоставляется за психо-эмоциональное напряжение на работе и до 2016 года оплачивался на основании средней оплаты труда работника. Позже руководство решило, что работники, которые используют отпуск, будут получат по 30 евро в день, а работники, которые откажутся от него, — 40 евро.

”Это неравное обращение, нельзя наказывать за счет отпуска”, — уверена другая работница Керту.

Маарьо Мяндмаа же пояснил, что таков внутренний распорядок фирмы.
Некоторое время назад в служебных помещениях Валклаского филиала были установлены камеры наблюдения. По мнению некоторых работников, это нарушает их приватность и работа под постоянным наблюдением выматывает больше обычного. Сейчас делом занимается Инспекция по защите труда и поскольку производство по надзору пока не завершено, прокомментировать случай ведомство не может.

Мяндмаа в свою очередь не считает камеры проблемой. Она отметила, что все было сделано в соответствии с действующим на предприятии порядком видеонаблюдения.

Вызывает вопросы у некоторых работников и разница в зарплатах. Согласно действующему коллективному договору, нижний предел зарплаты руководителя деятельности составляет 725 евро, а старшего руководителя 770 евро в месяц. Эти суммы включают в себя зарплату за работу в ночные часы. При этом в объявлении о поиске новых работников в качестве зарплаты указано как минимум 950 евро. ”В реальности средняя зарплата наших работников составляет 950 евро. Конкретная зарплата зависит от компетенции и производительности человека”, — пояснила Мяндмаа и добавила, что с апреля нижний предел был поднят до 740 евро.
”Нам говорят, что если вы хотите более высокую зарплату, то новых работников мы взять не сможем. Повышение зарплаты мы и получили за счет того, что работников мало”, — сказала Керту.

Мяндмаа не отрицает что, персонала действительно могло быть больше, но с эти ничего не поделаешь. ”Если клиенты не могут платить за услугу больше, а в государственного бюджете денег нет, то нет смысла рассуждать на эту тему. Нужно просто стараться делать максимально возможное”, — отметила она.

Прения между руководством и работниками AS Hoolekandeteenused продолжатся на коллективных переговорах в августе.

Всего в 58 домах призрения AS Hoolekandeteenused по всей Эстонии находится более 1800 человек с психическими недостатками.

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