”Работники — рабы. Пусть руководство придет и посмотрит, что происходит!” В принадлежащих государству домах попечения разгорелся конфликт

Основные проблемы: недовольство организацией 24-часовых смен, ведением видеонаблюдения и зарплатой, которая у новых работников якобы выше, чем у старых.

За последние пять лет работники предприятия неоднократно обращались в инспекцию труда, но ситуация на изменилась.

”Работники — рабы. Что-то из руководства должен приехать и поработать с недельку, тогда они поймут, что сделать происходит”, — говорят работники AS Hoolekandeteenused.

”У нас нет никакого права голоса. Они только и говорят, что если что-то не нравится, уходите. Никто не заставляет вас здесь работать, вы сами выбрали это место”, — рассказала одна из работниц Маарья.

Одни из самых ожесточенных споров ведутся относительно 24-часовых смен. Многие работники, особенно те, которые приезжают на работу из других населенных пунктов, выступает за подобного рода смены, поскольку за ними следует более продолжительный отдых дома.

Руководство же считает иначе (хотя для приезжающих издалека такие смены все-таки разрешены) и опирается на точку зрения канцлера права, который полагает, что на такой напряженной и требующей концентрации работе столь длинных смен быть не должно. Председатель правления AS Hoolekandeteenused Маарьо Мяндмаа признала, что они не одобряют 24-часовые смены, но отметила, что для некоторых работников все-таки были сделаны исключения.

”Сложно отдохнуть, если у тебя такой график, что ты три дня работаешь по 12 часов, потом один день свободный и потом снова на работу. Эта очень трудная с моральной точки зрения работа, а вопросу времени для отдыха здесь не уделяют должного внимания”, — париовала Маарья.

Также вопросы у работников вызывает и порядок начисления дополнительного отпуска. Дополнительный отпуск в размере семи дней предоставляется за психо-эмоциональное напряжение на работе и до 2016 года оплачивался на основании средней оплаты труда работника. Позже руководство решило, что работники, которые используют отпуск, будут получат по 30 евро в день, а работники, которые откажутся от него, — 40 евро.

”Это неравное обращение, нельзя наказывать за счет отпуска”, — уверена другая работница Керту.