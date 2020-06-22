22.06.2020, 09:39

Работники национальной оперы Estonia обвиняют директора в том, что он унижает и домогается сотрудниц

 (1)
Греэте Лехепуу
EST
Работники национальной оперы Estonia обвиняют директора в том, что он унижает и домогается сотрудниц
Fotomontaaž

С десяток бывших и нынешних работников театра Estonia рассказали изданию Eesti Eksress, как руководитель театра Айвар Мяэ (60) на протяжении многих лет унижал своих коллег-женщин, отпускал комментарии сексуального характера и пытался трогать.

Источники говорят, что из-за авторитарного стиля управления и сексизма театр потерял определенное количество хороших специалистов. Самые ранние истории произошли семь лет назад, самые последние — в этом году.

Айвар Мяэ руководит театром с 2009 года. Он награжден разными премиями и имеет действительно серьезные заслуги перед театром. Общественность знает его как бодрого, сильного, харизматичного, звучного, убедительного и страстного человека. Но есть и другие качества, о которых знают только коллеги. Одни называет поведение Мяэ ”надменным”, другие — ”ужасным”.

”Я была одета в белую рубашку, под которой прослеживались контуры белья. На собрании в присутствии примерно десяти человек он сказал, что кружевное белье — признак хорошего вкуса. После этого я купила майку телесного цвета и надевала ее с любой одеждой, чтобы не было возможности комментировать мою одежду”.

”Я иду на собрание с осознанием того, что Айвар в любой момент может кого-то обнять, кого-то посадить на колени, глупо пошутить. В разгар обсуждения спросить у женщины-коллеги, что будет, если на ее блузке расстегнуть еще две пуговицы”, — вспоминает Мари (здесь и далее имена изменены).

Она говорит, что в качестве сотрудников администрации театра Мяэ предпочитает молодых и красивых женщин со стройной фигурой. Последний этап собеседования он проводит лично. Несколько женщин рассказали, что на собеседовании он задает личные вопросы: живет ли женщина одна, когда ”намерена начать размножаться” и т. д. Комментарии относительно внешности и неудобные комплименты настолько вошли в обиход Мяэ, что сотрудницы стали тщательно выбирать одежду на те дни, когда предстояла встреча с начальником. Некоторые стали бояться собраний, но не ходить нельзя.

”Он позвал меня в свой кабинет, попросил закрыть дверь и спросил, когда я последний раз занималась сексом. Для него это была шутка, но я растерялась. Он мог и по три раза повторить свой вопрос. Иногда он делал это, чтобы, что называется, растопить лед в начале нашей встречи, полагая, что шутка создает веселую атмосферу”.

Мяэ неоднократно говорили, что его поведение неподобающее, но ничего не менялось.

”Между объятиями и объятиями есть разница”, — говорит Карин. По ее словам, Мяэ обнимает и целует в щеку не только именинников, а может сделать это просто, когда у него хорошее настроение. Кому-то это подходит, кому-то нет. По словам Карин, иногда объятия кульминирует тем, что он проводит рукой по пятой точке или невзначай касается груди, а то и вовсе вместо щеки целует в губы.

”Если ты стоишь возле него, а у него хорошее настроение и он хочет пошутить, то ему ничего не стоит положить руку тебе на задницу и засмеяться. Для него это все шутка”.

Поиск физического контакта Мяэ маскирует под шутку. Например, притворяется, что потерял равновесие, и падает к какой-нибудь женщине на колени или прижимает в коридоре к стене.

”За три года работы я как минимум десять раз уходила домой в слезах. Волей-неволей ты начинаешь задумываться, какие сигналы ты ему послала. Почему он кладет рука на задницу? Ситуации, в которых он в присутствии других людей показывает, что ты ничего не стоишь, заставляют чувствовать, что единственная причина, по которой ты здесь, — это твои красивые ноги”, — говорит Маарья, которая имеет степень магистра в своей области.

”Эти шутки неподобающие, поскольку они односторонние. Никто из нас не приходит на собрание и не начинает хвалить его рубашку с красивым вырезом. Инициатива исходит только от него, и руководитель высшего звена так делать не должен. Мы идем на работу, предполагая, что является специалистами в своей сфере”, — отмечает женщина.

”В театре есть группа людей, которым нравится поведение Айвара и которые используют это в своих целях, чтобы получить какую-нибудь подпись или просто быть на хорошем счету. Они целенаправленно носят короткие юбки и подыгрывают его шуткам”, — добавляет Мари.

Сам Мяэ все обвинения отрицает.

”Это наговор . Я вызываю человека в кабинет и спрашиваю, когда он в последний раз занимался сексом? Небеса, помогите!”, — иронизирует директор. Он говорит, что обвинить таким образом человека может каждый и если все действительно было так, как рассказывают эти женщины, им следует обратиться в суд.

Читайте также: