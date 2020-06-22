Работники национальной оперы Estonia обвиняют директора в том, что он унижает и домогается сотрудниц

Источники говорят, что из-за авторитарного стиля управления и сексизма театр потерял определенное количество хороших специалистов. Самые ранние истории произошли семь лет назад, самые последние — в этом году.

Айвар Мяэ руководит театром с 2009 года. Он награжден разными премиями и имеет действительно серьезные заслуги перед театром. Общественность знает его как бодрого, сильного, харизматичного, звучного, убедительного и страстного человека. Но есть и другие качества, о которых знают только коллеги. Одни называет поведение Мяэ ”надменным”, другие — ”ужасным”.

”Я была одета в белую рубашку, под которой прослеживались контуры белья. На собрании в присутствии примерно десяти человек он сказал, что кружевное белье — признак хорошего вкуса. После этого я купила майку телесного цвета и надевала ее с любой одеждой, чтобы не было возможности комментировать мою одежду”.

”Я иду на собрание с осознанием того, что Айвар в любой момент может кого-то обнять, кого-то посадить на колени, глупо пошутить. В разгар обсуждения спросить у женщины-коллеги, что будет, если на ее блузке расстегнуть еще две пуговицы”, — вспоминает Мари (здесь и далее имена изменены).

Она говорит, что в качестве сотрудников администрации театра Мяэ предпочитает молодых и красивых женщин со стройной фигурой. Последний этап собеседования он проводит лично. Несколько женщин рассказали, что на собеседовании он задает личные вопросы: живет ли женщина одна, когда ”намерена начать размножаться” и т. д. Комментарии относительно внешности и неудобные комплименты настолько вошли в обиход Мяэ, что сотрудницы стали тщательно выбирать одежду на те дни, когда предстояла встреча с начальником. Некоторые стали бояться собраний, но не ходить нельзя.

”Он позвал меня в свой кабинет, попросил закрыть дверь и спросил, когда я последний раз занималась сексом. Для него это была шутка, но я растерялась. Он мог и по три раза повторить свой вопрос. Иногда он делал это, чтобы, что называется, растопить лед в начале нашей встречи, полагая, что шутка создает веселую атмосферу”.