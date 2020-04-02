Работники медицины: недальновидно надеяться, что дела у Эстонии пойдут лучше, чем у других

”Призываю копить положительные эмоции и делиться ими с другими. Сегодня как никогда важно сохранять единство. Это дает нам силы для преодоления этого сложного периода”, — написала Луйк.

”Сейчас все работающие на передовой люди подвержены опасности заражения. Но болеть нельзя, так как работников медицины у нас мало, а дополнительные войска отсутствуют, так что вклад каждого человека имеет огромное значение. Мы можем помогать только, если сами будем здоровы. Поэтому я прошу всех людей вокруг нас сохранять терпение, быть разумными и следовать установленному порядку”.

”Недальновидно надеяться, что дела у нас пойдут лучше, чем у других. Если мы не будем исполнять распоряжения правительства, то нас ждут еще более тяжелые времена, чем сейчас. Количество инфицированных растет с каждым днем. Как и количество тех, кто нуждается в стационарном лечении”, — подчеркнула она.

Полный текст обращения на эстонском языке доступен ЗДЕСЬ.

Коронавирус в Эстонии уже унес 11 жизней

Ранее стало известно, что за минувшие сутки от COVID-19 скончались 6 человек. Общее число смертей выросло до 11. Было выявлено 79 новых случаев заражения.

В период с 1 апреля и до утра 2 апреля из-за вируса COVID-19 в эстонских больницах скончались 6 человек: в больнице Курессааре 73-летняя женщина, 87-летняя женщина и 77-летний мужчина, в Клинике Тартуского университета 55-летний мужчина и 92-летняя женщина, в Северо-Эстонской региональной больнице 86-летняя женщина.