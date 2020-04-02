02.04.2020, 12:30

Работники медицины: недальновидно надеяться, что дела у Эстонии пойдут лучше, чем у других

 (2)
EST
Iiivi Luik
Iiivi LuikFoto: Mana Kaasik

Президент Эстонского союза работников здравоохранения Ийви Луйк выступила с публичным обращением, в которым выразила признательность всем, кто прямо или косвенно своей работой помогают в борьбе с эпидемией, и попросила народ Эстонии соблюдать установленные правительством правила.

”Призываю копить положительные эмоции и делиться ими с другими. Сегодня как никогда важно сохранять единство. Это дает нам силы для преодоления этого сложного периода”, — написала Луйк.

”Сейчас все работающие на передовой люди подвержены опасности заражения. Но болеть нельзя, так как работников медицины у нас мало, а дополнительные войска отсутствуют, так что вклад каждого человека имеет огромное значение. Мы можем помогать только, если сами будем здоровы. Поэтому я прошу всех людей вокруг нас сохранять терпение, быть разумными и следовать установленному порядку”.

”Недальновидно надеяться, что дела у нас пойдут лучше, чем у других. Если мы не будем исполнять распоряжения правительства, то нас ждут еще более тяжелые времена, чем сейчас. Количество инфицированных растет с каждым днем. Как и количество тех, кто нуждается в стационарном лечении”, — подчеркнула она.

Полный текст обращения на эстонском языке доступен ЗДЕСЬ.

Коронавирус в Эстонии уже унес 11 жизней

Ранее стало известно, что за минувшие сутки от COVID-19 скончались 6 человек. Общее число смертей выросло до 11. Было выявлено 79 новых случаев заражения.

В период с 1 апреля и до утра 2 апреля из-за вируса COVID-19 в эстонских больницах скончались 6 человек: в больнице Курессааре 73-летняя женщина, 87-летняя женщина и 77-летний мужчина, в Клинике Тартуского университета 55-летний мужчина и 92-летняя женщина, в Северо-Эстонской региональной больнице 86-летняя женщина.

За этот период поступили результаты 1372 тестов на коронавирус, из которых 79 оказались положительными. Среди новых случаев заражения больше всего было выявлено на Сааремаа (30), в Харьюмаа (25), Пярнумаа (6), Ида-Вирумаа (5) и Вильяндимаа (5).

Всего в Эстонии было сделано 15 725 тестов, из которых 858, то есть 5% оказались положительными.

Согласно анализу данных, больше всего зараженных в возрастной группе 50-54 года (11%), 45-49 лет (10%) и 55-59 лет (10%).

По состоянию на утро 2 апреля, в госпитализации нуждаются 85 пациентов, 16 подключены к аппарату дыхания. Из больницы выписаны 45 человек. Всего скончались 11 человек: 10 в больницах и один в доме призрения.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: