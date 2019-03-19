Работники Baltika, вы уверены в завтрашнем дне? Удастся ли вам найти хорошую работу? Поделитесь своими мыслями с читателями Delfi!

Работники Baltika, насколько вы уверены в завтрашнем дне? Верите ли вы в то, что вам удастся найти хорошее рабочее место по специальности? А, может быть, не по специальности? Возможно, у вас уже есть что-то на примете?

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