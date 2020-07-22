Работник волостной управы Виймси задержан по подозрению во взяточничестве

Государственная прокуратура подозревает, что работники управы посодействовали тому, что наказанный за вождение в пьяном виде бизнесмен смог уклониться от назначенных ему в виде наказания обществнно-полезных работ.

Перед июньскими праздниками Харьюский уездный суд задержал предпринимателя Эрго Хааба (37) и руководителя бригады волостной управы Виймси Олари Пинта (29). Согласно подозрениям, Хааб дал Пинту (Центристкая партия) и его коллегам денег в обмен на то, чтобы они отметили, будто бы он участвовал в общественно-полезных работах, как ему было предписано судом.

Наказание предприниматель получил за то, что ночью 6 апреля 2018 года был задержан за управление в пьяном виде. Свою вину Хааб признал и суд в рамках ускоренного производства назначил ему наказание в виде 480 часов общественн-полезных работ. Работы должны были производиться на территории волостной управы.

Всего подозрение было предьявлено трем лицам. Размер взятки не обнародуется.

Останутся ли подозреваемые под стражей, выяснится сегодня.

Сама волость считает Пинта не волостным чиновником, а договорным работником. Прокуратура придерживается иного мнения.