06.08.2020, 14:29
Работник вильяндиского Hesburger заболел коронавирусом
Работник расположенного в центре Uku в Вильянди ресторана общественного питания Hesburger сдал положительный тест на коронавирус.
Работник расположенного в центре Uku в Вильянди ресторана общественного питания Hesburger сдал положительный тест на коронавирус.
Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп. Она добавила, что тест будет сделан всем, кто близко контактировал с данным работником.
Сегодня ресторан закрыт и в нем проводится дезинфекция. После этого, по словам Кингсепп, он сможет сновать открыться.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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