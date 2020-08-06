06.08.2020, 14:29
Работник вильяндиского Hesburger заболел коронавирусом
Работник расположенного в центре Uku в Вильянди ресторана общественного питания Hesburger сдал положительный тест на коронавирус.
Работник расположенного в центре Uku в Вильянди ресторана общественного питания Hesburger сдал положительный тест на коронавирус.
Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп. Она добавила, что тест будет сделан всем, кто близко контактировал с данным работником.
Сегодня ресторан закрыт и в нем проводится дезинфекция. После этого, по словам Кингсепп, он сможет сновать открыться.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Почему коронавирус не "косил" кассиров так, как врачей
Сосед покупает фольгу оптом. Я смеялась, пока не узнала правду
На Урале девочка пять лет жила в квартире-помойке у опекуна
Самых редких в мире горилл заметили на юге Нигерии