Работник дома по уходу Вяйке-Маарья заразился коронавирусом

Информацию о том, что тест на коронавирус у одного из сотрудников дома по уходу Вяйке-Маарья оказался положительным, волостная управа Вяйке-Маарья получила утром 4 июня, сообщает интернет-страничка управы.

Социальный работник сдал анализ ввиду того, что у него возник свойственный коронавирусу сухой кашель. Инфицированный находится дома на карантине, а в самом учреждении Департамент здоровья проводит сплошное тестирование.

"По информации Департамента здоровья, не всегда вирус Covid-19 повышает температуру или вызывает другие присущие гриппу симптомы. Одним из симптомов является ослабление вкусовых ощущений или их потеря", — напоминает в своём сообщении управа.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!