"Работать с жалобами никто не любит". Пенсионерка два месяца живет с протекающим окном: фирма несколько раз переносила сроки ремонта

Дмитрий Ярошинский пожаловался в Facebook на фирму, которая летом установила его матери пластиковые окна.

”Заказали полный комплекс работ: внешняя отделка, доставка и установка. Я архитектор, проживаю в Москве, поэтому заказ принимала пожилая мама. В общем, установили не то что плохо, а очень плохо. Как пошли сильные дожди — начались проблемы, стало течь со всех дыр ручьем. Написали им 2 октября, отправили фото. После этого звонили несколько раз, они либо не отвечали, либо говорили, что исправят. Пару раз приходили, но ничего не предприняли”, — рассказал RusDelfi Дмитрий.

Так как Дмитрий не мог постоянно заниматься проблемой, его мама звонила и требовала устранить неполадку.

”К нам приходили уже несколько раз. Просто смотрели, но ничего не делали. Постоянно встречи передвигаются на пару недель. Обещали на одно время, потом звонят, говорят, что не могут и переносят. А когда приходили, то тоже ничего сделать не смогли. Прошло уже 2 месяца, после нашего первого звонка”, — рассказала пенсионерка Мария в интервью корреспонденту RusDelfi.

Проблема в том, что мастера неправильно установили водослив, поэтому вода поступает в квартиру прямо на деревянную раму. По словам Дмитрия, со временем дерево сгниет, а окна провалятся вниз.

Лужа

"Авиарейсы тоже переносят!"

RusDelfi связался с представителем фирмы Виктором Стриковым. По его словам, Дмитрий паникует, а работа идет в обычном режиме.