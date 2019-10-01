Работа в Финляндии меняет модель семейного поведения в Эстонии

Сочетание работы в Финляндии с семейной жизнью в Эстонии, которое иногда называют "маятниковой" работой, в последнее десятилетие стало все более обычным явлением для многих эстонских семей. Хотя такая работа обычно ассоциируется с развалом семей и сложностями в организации жизни, она также повлекла за собой ряд позитивных изменений, говорится в докторской работе этнолога Кейу Телве, которая недавно успешно прошла защиту в Тартуском университете.
Число работников, уезжавших из Эстонии на заработки в Финляндию, оценивается в 15 000 человек, но, как отмечает Телве, "маятниковая" работа тесно затрагивает и сферу семейных отношений, поэтому в число связанных с ней людей следует включать и членов семей, в результате чего это число возрастает в 3-4 раза, передает rus.err.ee.
Работа Телве была посвящена проверке гипотезы, что "маятниковая" работа всегда ведет к разрушению семейных отношений, разводу и брошенным детям, но исследование показало, что ситуация не так однозначна и наряду с распавшимися семьями многим удалось преодолеть связанные с такой работой сложности.
По словам Телве, работа в Финляндии изменила ритм семейной жизни в Эстонии и привнесла в нее характерные для соседней страны модели поведения, когда мужчины активнее проводят свободное время именно с семьей: работавшие в Финляндии мужчины чаще пользуются предназначенными для семьи отпусками, такими как отцовский отпуск, и планируют отпуск так, чтобы проводить его именно с семьей.
Кроме того, более высокий заработок в Финляндии позволяет мужчинам больше тратить на совместное времяпрепровождение с семьей и снимает с них стресс от нехватки денег.
В исследовании также сделан вывод о том, что дети адаптируются к такой ситуации и считают ее само собой разумеющейся, а расстояние делает общение более близким.
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