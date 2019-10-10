”Работа стоит, зарплата идет”. Тийт Маде написал книгу, которая "поможет понять советскую Эстонию"(3)
В 2019 году в печать вышла книга публициста и бывшего политика Тийта Маде ”Советское время”. Журналист Ханнес Румм пишет в Maaleht, что книга поможет родившимся после развала СССР эстонцам понять советскую Эстонию, безвозвратно оставшуюся в прошлом.
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