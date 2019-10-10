”Работа стоит, зарплата идет”. Тийт Маде написал книгу, которая "поможет понять советскую Эстонию"

Румм пишет, что книга, состоящая из почти 500 страниц, показывает разные аспекты советской жизни, но основная мысль вмещается в один анекдот, который также приводится в книге: ”Армянское радио спрашивает: Стоит, крутится и идет — что это такое? Ответ: советские будни. Работа стоит, бутылка крутится, зарплата идет”.



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Румм отмечает, что в книге четко прослеживается позиция Маде, но это и хорошо, так как в этом и есть сам автор: сильная и конфликтная личность. Черно-белые фотографии лишь усиливают смысл написанного. Для тех, кто застал советское время, пишет Румм, книга вызовет чувство ностальгии.