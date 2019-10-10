10.10.2019, 19:10

”Работа стоит, зарплата идет”. Тийт Маде написал книгу, которая "поможет понять советскую Эстонию"

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rus.delfi.ee
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”Работа стоит, зарплата идет”. Тийт Маде написал книгу, которая "поможет понять советскую Эстонию"
Tiit Made kirjeldab, kuidas nõukogude ühiskond toimis, alustades valitsemise ja poliitikaga ning lõpetades argise elukorraldusega.Siim Lõvi

В 2019 году в печать вышла книга публициста и бывшего политика Тийта Маде ”Советское время”. Журналист Ханнес Румм пишет в Maaleht, что книга поможет родившимся после развала СССР эстонцам понять советскую Эстонию, безвозвратно оставшуюся в прошлом.

Румм пишет, что книга, состоящая из почти 500 страниц, показывает разные аспекты советской жизни, но основная мысль вмещается в один анекдот, который также приводится в книге: ”Армянское радио спрашивает: Стоит, крутится и идет — что это такое? Ответ: советские будни. Работа стоит, бутылка крутится, зарплата идет”.

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Румм отмечает, что в книге четко прослеживается позиция Маде, но это и хорошо, так как в этом и есть сам автор: сильная и конфликтная личность. Черно-белые фотографии лишь усиливают смысл написанного. Для тех, кто застал советское время, пишет Румм, книга вызовет чувство ностальгии.

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