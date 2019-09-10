10.09.2019, 13:05
Работа Smart-ID нарушена
Во вторник примерно с 11:45 возникли сбои в работе Smart-ID.
Во вторник примерно с 11:45 возникли сбои в работе Smart-ID.
Приложение само сообщает об ошибке и просит попробовать снова позже. В итоге через Smart-ID невозможно использовать различные онлайн-услуги.
SK ID Solutions подтверждает, что работа системы нарушена, но пока неизвестно, в чем причина. Предприятие активно занимается решением и устранением проблемы.
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