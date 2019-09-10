Работа Smart-ID нарушена

Приложение само сообщает об ошибке и просит попробовать снова позже. В итоге через Smart-ID невозможно использовать различные онлайн-услуги.

SK ID Solutions подтверждает, что работа системы нарушена, но пока неизвестно, в чем причина. Предприятие активно занимается решением и устранением проблемы.