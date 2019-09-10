10.09.2019, 13:05

Работа Smart-ID нарушена


rus.delfi.ee
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Smart-ID
Smart-IDFoto: Tiit Blaat

Во вторник примерно с 11:45 возникли сбои в работе Smart-ID.

Приложение само сообщает об ошибке и просит попробовать снова позже. В итоге через Smart-ID невозможно использовать различные онлайн-услуги.

SK ID Solutions подтверждает, что работа системы нарушена, но пока неизвестно, в чем причина. Предприятие активно занимается решением и устранением проблемы.

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