Работа Smart-ID нарушена

Во вторник примерно с 11:45 возникли сбои в работе Smart-ID.
Приложение само сообщает об ошибке и просит попробовать снова позже. В итоге через Smart-ID невозможно использовать различные онлайн-услуги.
SK ID Solutions подтверждает, что работа системы нарушена, но пока неизвестно, в чем причина. Предприятие активно занимается решением и устранением проблемы.
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