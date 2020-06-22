Работа сайта Таллинна временно нарушена
В связи с неполадками серверов веб-страница www.tallinn.ee работает с перебоями.
В связи с неполадками серверов веб-страница www.tallinn.ee работает с перебоями.
Директор инфотехнологической службы Таллинна Мартин Мяннил подтвердил, что интернет-страница города перестала работать еще утром.
«По предварительным данным, это вызвано техническими неполадками в работе сервера веб-страницы Таллинна, который обслуживает договорный партнер города. Мы ожидаем от партнера быстрого восстановления услуги и подробного разъяснения относительно того, как такое могло произойти, - отметил Мяннил. - Мы приносим извинения за доставленные неудобства и одновременно с этим работаем над тем, чтобы подобное впредь не повторилось».
Договорный партнер города Spin TEK AS занимается устранением неполадок.
Веб-страница Таллиннского городского транспорта https://transport.tallinn.ee работает.
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