Работа сайта Таллинна временно нарушена

Директор инфотехнологической службы Таллинна Мартин Мяннил подтвердил, что интернет-страница города перестала работать еще утром.

«По предварительным данным, это вызвано техническими неполадками в работе сервера веб-страницы Таллинна, который обслуживает договорный партнер города. Мы ожидаем от партнера быстрого восстановления услуги и подробного разъяснения относительно того, как такое могло произойти, - отметил Мяннил. - Мы приносим извинения за доставленные неудобства и одновременно с этим работаем над тем, чтобы подобное впредь не повторилось».

Договорный партнер города Spin TEK AS занимается устранением неполадок.

Веб-страница Таллиннского городского транспорта https://transport.tallinn.ee работает.