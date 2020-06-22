22.06.2020, 12:25
Работа сайта Таллинна временно нарушена
В связи с неполадками серверов веб-страница www.tallinn.ee работает с перебоями.
В связи с неполадками серверов веб-страница www.tallinn.ee работает с перебоями.
Договорный партнер города Spin TEK AS занимается устранением неполадок.
Веб-страница Таллиннского городского транспорта c расписание общественного транспорта работает.
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