22.06.2020, 12:25

Работа сайта Таллинна временно нарушена


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Aerofotod 04.07.2019
Aerofotod 04.07.2019Foto: Andres Putting

В связи с неполадками серверов веб-страница www.tallinn.ee работает с перебоями.

Договорный партнер города Spin TEK AS занимается устранением неполадок.

Веб-страница Таллиннского городского транспорта c расписание общественного транспорта работает.

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