22.06.2020, 12:25
Работа сайта Таллинна временно нарушена
В связи с неполадками серверов веб-страница www.tallinn.ee работает с перебоями.
В связи с неполадками серверов веб-страница www.tallinn.ee работает с перебоями.
Договорный партнер города Spin TEK AS занимается устранением неполадок.
Веб-страница Таллиннского городского транспорта c расписание общественного транспорта работает.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила
Как защитить детей от COVID-19 в период снятия ограничений
Грета Тунберг стала экспертом по коронавирусу и всех рассмешила
Мать убитой Ещенко назвала ее ошибку в отношениях с Соколовым