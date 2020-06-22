Работа сайта Таллинна была временно нарушена

Мяннил подтвердил, что интернет-страница города перестала работать еще утром.

”По предварительным данным, это вызвано техническими неполадками в работе сервера веб-страницы Таллинна, который обслуживает договорный партнер города. Мы ожидаем от партнера быстрого восстановления услуги и подробного разъяснения относительно того, как такое могло произойти, — отметил Директор инфотехнологической службы Таллинна Мартин Мяннил. — Мы приносим извинения за доставленные неудобства и одновременно с этим работаем над тем, чтобы подобное впредь не повторилось”.

В 21.34 пресс-служба управы сообщила, что работа веб-страницы www.tallinn.ee восстановлена