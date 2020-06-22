Работа сайта Таллинна была временно нарушена
В связи с неполадками серверов веб-страница www.tallinn.ee c утра понедельника работала с перебоями. Вечером пресс-служба горуправы сообщила о том, что технические проблемы ликвидированы.
В связи с неполадками серверов веб-страница www.tallinn.ee c утра понедельника работала с перебоями. Вечером пресс-служба горуправы сообщила о том, что технические проблемы ликвидированы.
Мяннил подтвердил, что интернет-страница города перестала работать еще утром.
”По предварительным данным, это вызвано техническими неполадками в работе сервера веб-страницы Таллинна, который обслуживает договорный партнер города. Мы ожидаем от партнера быстрого восстановления услуги и подробного разъяснения относительно того, как такое могло произойти, — отметил Директор инфотехнологической службы Таллинна Мартин Мяннил. — Мы приносим извинения за доставленные неудобства и одновременно с этим работаем над тем, чтобы подобное впредь не повторилось”.
В 21.34 пресс-служба управы сообщила, что работа веб-страницы www.tallinn.ee восстановлена
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Мясников развеял миф о коронавирусе: "Полный бред"
Найдено слабое место у коронавируса
Выпадала розетка: Муж придумал, как закрепить ее без саморезов
Мошенники использовали имя Илона Маска для кражи $2 млн