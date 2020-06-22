22.06.2020, 19:20

Работа сайта Таллинна была временно нарушена


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Kontor stockFoto: Mana Kaasik

В связи с неполадками серверов веб-страница www.tallinn.ee c утра понедельника работала с перебоями. Вечером пресс-служба горуправы сообщила о том, что технические проблемы ликвидированы.

Мяннил подтвердил, что интернет-страница города перестала работать еще утром.

”По предварительным данным, это вызвано техническими неполадками в работе сервера веб-страницы Таллинна, который обслуживает договорный партнер города. Мы ожидаем от партнера быстрого восстановления услуги и подробного разъяснения относительно того, как такое могло произойти, — отметил Директор инфотехнологической службы Таллинна Мартин Мяннил. — Мы приносим извинения за доставленные неудобства и одновременно с этим работаем над тем, чтобы подобное впредь не повторилось”.

В 21.34 пресс-служба управы сообщила, что работа веб-страницы www.tallinn.ee восстановлена

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