01.02.2021, 12:38

Работа онлайн-среды Налогово-таможенного департамента восстановлена

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EST 15
Maksu- ja Tolliamet
Pilt on illustratiivne.Foto: Ilmar Saabas

В понедельник утром невозможно использовать онлайн-среду Налогово-таможенного департамента e-MTA. Позже проблема была устранена.

На странице e-MTA в период 12-13 часов дня было размещено сообщение сообщение, что в ее работе могут возникать неполадки.

К 13:00 проблема была устранена и e-MTA снова работала.

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