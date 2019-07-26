26.07.2019, 20:51
Работа над ошибками: Райнер Вакра снова идет учиться
Социал-демократ Райнер Вакра (38), чья дипломная работа в марте этого года была объявлена плагиатом, снова идет в университет и будет писать новый диплом.
Социал-демократ Райнер Вакра (38), чья дипломная работа в марте этого года была объявлена плагиатом, снова идет в университет и будет писать новый диплом.
”Ровно 20 лет назад я впервые поступил в Таллиннский университет на организацию окружающей среды. Теперь я с нетерпением жду осени, чтобы снова пойти учиться и написать на тему снижения количества отходов новую дипломную работу. Цель — получит степень уже к концу этого года”, — сказал Вакра.
Также сейчас Вакра готовится стать во второй раз отцом, а осенью станет советником избранного в Европарламент Свена Миксера.
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