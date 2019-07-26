Работа над ошибками: Райнер Вакра снова идет учиться

”Ровно 20 лет назад я впервые поступил в Таллиннский университет на организацию окружающей среды. Теперь я с нетерпением жду осени, чтобы снова пойти учиться и написать на тему снижения количества отходов новую дипломную работу. Цель — получит степень уже к концу этого года”, — сказал Вакра.

Также сейчас Вакра готовится стать во второй раз отцом, а осенью станет советником избранного в Европарламент Свена Миксера.