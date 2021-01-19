Работа на перспективу: Эстония намерена вновь стать членом Совбеза ООН

Как известно, наша страна является членом Совбеза в период 2020-2021 годов.

По мнению министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу членство в Совбезе дало Эстонии прекрасную возможность участвовать в международных делах во всемирном масштабе, в том числе и в нашем регионе. "Оно было для нас полезным и успешным", - сказал министр.

Поэтому, по словам главы МИД ЭР, Эстония будет баллотироваться в непостоянные члены Совбеза ООН и в будущем. "Представим кандидатуру Эстонии на период 2050-2051 годов", - сообщил Рейнсалу.

Напомним, что в Совбез ООН входят 5 постоянных и 10 непостоянных (выбираемых на основе ротации) членов.