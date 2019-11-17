Работа комиссии по гособороне застопорилась: три депутата не получили допуска к секретной информации

Для полноценной работы в комиссии по государственной обороне Рийгикогу у депутатов должен быть доступ как к государственной тайне, так и к секретным документам НАТО.

На данный момент доступа к секретам Североатлантического альянса нет у трех депутатов: центристов Аннели Отть и Мартина Репинского, а также у консерватора Алара Ланемана.

Мартин Репинский единственный из трех депутатов, кто не заполнил анкету, ссылаясь на то, что туда требуется указать слишком много данных, которые сначала необходимо собрать.

"Если депутат Рийгикогу хочет все-таки делать свою работу и работать в комиссии, то все же нужно пройти сквозь строй. Я знаю нескольких человек, которые были не согласны это сделать. Может быть они чего-то боялись или что-то скрывали. Но это нужно было учитывать до начала работы в комиссии", — сказал спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас.

Репинский надеется закончить заполнение анкеты на следующей неделе.